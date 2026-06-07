5 ADAY MUHTARLIK İÇİN YARIŞTI

Seçimde Aydın Akın, Mustafa Çelik, Abdullah Bayduz, Ali Demir ve Yakup İnci olmak üzere toplam 5 aday yarıştı. Mahalle sakinleri sabah saatlerinden itibaren yoğun katılım göstererek oylarını kullandı. Seçimde toplam 6 bin 694 seçmen oy kullanma hakkına sahipti. Bunların 3 bin 726’sı 100. Yıl İlkokulu’nda, 2 bin 968’i ise Kaşıkçıoğlu Ortaokulu’nda kayıtlı olarak sandığa gitti.

Saat 17.00’de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılarak oy sayımına geçildi. Yapılan sayım sonucunda 1439 oy alan Aydın Akın, rakiplerini geride bırakarak Orhaniye Mahallesi’nin yeni muhtarı seçildi.