İnegöl ormanlarındaki ağaçlarda görülen Çam kese kurdu gören vatandaşları tedirgin etti. Oylat bölgesinde ki ormanlık alanda doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, çam ağaçlarındaki kese kurtlarını görünce şoke oldular. Ormanlara zarar veren güve türüyle alakalı Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Biyolojik Mücadele başlattı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle;Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Biyolojik Mücadele laboratuvarında çamkese böceği ile mücadele amacıyla Calosoma sycophanta üretimi ve üretilen terminatör böceklere ait larvaların zararlının görüldüğü çam ormanlarına salımı devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğünün doğaya yakın mücadele politikası doğrultusunda biyolojik mücadele kapsamında her yıl laboratuvarımızda uzman ekibimiz tarafından titizlikle üretilen Calosoma sycophanta larvaları çam ormanlarında keselerin yoğun olduğu sahalara bırakılmaktadır. Bursa/Demirtaş, Gemlik/Umurbey, İnegöl/Yenişehir, Karacabey/Uluabat ve Yalova/Asmalıdere çam ormanlarında zararlının yoğun olduğu ormanlık alanlara mevsim şartlarına bağlı olarak 15 Mayısa kadar 25.000 terminatör böcek salımı gerçekleştirilecektir."

Seher Yaşa