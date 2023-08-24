Marmara bölgesinde ilk olan İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi, OSB'nin kirli sularını temiz hale getiriyor. 50 milyon Dolara mal olan ve 20 yıldır hizmet veren tesisin arıttığı su Boğazköy barajına tahliye ediliyor. Tesislerde rehabilite edilen atık sulardan ayrışan çamurun da kurutulma işlemi de tesis içinde gerçekleştiriliyor. Kurutulan çamur ise çimento firmalarına veriliyor. Bu sistem sayesinde sıfır atık projesi hayata geçerken günlük 80 bin metreküp atık su rehabilite ediliyor. Arıtma tesisi kapasitesi İnegöl'ün 700-800 bin nüfusuna kadar yetecek durumda.

Sürekli Atıksu izleme Sistemi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 7/24 izlenen suyun tarım ürünlerine veya balık türlerine herhangi zarar vermediği raporlarla ortaya çıktı. İnegöl OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şahin, balık ölümlerinin barajdaki su seviyesinin azalmasına paralel olarak sudaki oksijen seviyesinin düşmesiyle meydana geldiğini, atık tesisiyle hiç bir ilgisinin olmadığını söyledi. Balık ölümlerinin yaşandığı gün tesis ve barajdan alınan numunelerin TÜBİTAK laboratuvarlarına gönderildini açıklayan Şahin, yapılan test sonuçlarının tesislerden çıkan su değerinin sağlıklı olduğunu raporlarla açıkladı.

İnegöl OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şahin, Yenişehir ilçesi muhtarları, İnegöl STK ve muhtarları arıtma tesisinde ağırladı. Tesisteki sistemi gezerek anlatan Şahin, tesisin Marmara bölgesinde en doğru çalışan tesis olduğunu açıkladı.

İnegöl OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şahin, "İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Atıksu Arıtma Tesisleri, BUSKİ'nin sorumluluk alanındaki İnegöl şehrinin evsel atıksuları ile İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nin endüstriyel atık sularının birlikte arıtıldığı ortak bir tesistir. Atık su Arıtma Tesisleri'nin maksimum atık su kapasitesi 130.000 m3/gün olup, İnegöl şehrinden gelen atıksu miktarı Yaklaşık olarak 80.000 m3/gün'dür. İnegöl OSB'de ki Sanayicilerden gelen atıksu miktarı yaklaşık 40.000 m3/gün'dür. Tesislerimiz ileri biyolojik arıtma tesisi olup, Türkiye'deki örnek tesisler arasında yer almaktadır. Tesiste arıtılan atıksular Sürekli Atıksu izleme Sistemi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 7/24 izlenmektedir. Ayrıca ay lik periyodik olarak Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkili personeli tarafından anlık denetimler yapılarak numuneler alınmakta ve analizler yapılmaktadır. Gerek Ankara'da ki Bakanlık izlemelerinde ve gerekse İl Müdürlüğü izlemelerinde atıksu deşarjlarımızın ileri standartlarda gerçekleşmekte olup, bu durum belgelerle sabittir. Bu da arıtma tesisimiz ve sanayicilerimiz için memnuniyet verici tablo oluşturmaktadır. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda olmamasına rağmen yıllardır Boğazköy Barajmdaki su kalitesini izlemek amacıyla akredite laboratuvarlar ile aylık en az bir numune alınarak izleme çalışmaları yapılmış ve arşivlenmiştir. Yapılan ve yapılmaya devam edilen bu izleme çalışmaları sonucunda Boğazköy Barajındaki su kalitesinin iyi sulama suyu niteliklerinde olduğu görülmektedir. Boğazköy'deki su kalitesi ayrıca DSİ, Tarım İl Müdürlüğü ve sulama ile ilgili devletimizin kurumları tarafından izlenmekte olup sulama suyu kriterlerinde bir sorun olmadığı memnuniyetle izlenmektedir. Maalesef yeterli bilgi edinmeden görsel bazı verilerle basınımızda çıkan yanlış yorumlar, bilgiler başta OSB Yönetim Kurulumuzu ve Sanayicilerimizi rencide etmekte, üzmekte ve en önemlisi de kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir. Hepsinden önemlisi bu yanlış haber ve yorumlar Boğazköy Barajındaki bu temiz suyu kullanan üreticilerimizin ürettikleri tarım ürünleri hakkında gerçek olmayan menfi bir izlenim yaratmakta buda ovada yetişen ürünlerin değerini düşürmektedir. O bakımdan özellikle de oda başkanlarımızm, muhtarlarımızın, yerel yöneticilerimizin ve yerel basınımıza bu konularda daha duyarlı olmasırun üreticilerimizin ve burada yetişen ürünlerini pazarlarımasını kolaylaştıracağı muhakkaktır. Burada yine kamuoyunda yanlış bilinen önemli bir hususu da açıklığa kavuşturmak isterim; OSB Arıtma tesislerinde yeni boyahane ruhsatları verildiği, Bursa'daki boyahanelerin İnegöl'e taşındığı gibi bir takım haberler tamamen yanlıştır. OSB Yönetimi Sanayicilerimiz için belirlenmiş 65.000m3/gün kotasını Arıtma tesisi yapımı için ödedikleri bedellere göre paylaşımı dağıtmış, bu payların devredilmesini kararlara bağlamıştır. 2012 yılında alınan kararlarda hiçbir ilave ruhsat verilmemiştir. 50 milyon dolara mal olan Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesi için yaklaşık olarak aylık 10 milyon TL harcama yapmakta ve Arıtma Tesislerinde 5 çevre mühendisi ile birlikte 40 personel çalışmakta olup, Türkiye de örnek gösterilen ve İnegöl açısında çok önemli bir altyapı yatırımı olan Atıksu Arıtma Tesislerine ve özellikle çevre ile ilgili yatırımları her zaman destekleyen, iyileştirmek için sürekli yatırım yapan İnegöl OSB Sanayicilerini yanlış bilgilerle töhmet altında bırakılması Sanayicimizi rencide etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Şahin, balık ölümlerinin her yıl aynı dönemde yaşandığını belirterek, ölümlerin su seviyesinin azalmasına bağlı olarak oksijen seviyesinde yaşanan düşüş nedeniyle meydana geldiğini de sözlerine ekledi.