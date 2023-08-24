Bursaspor, gelecek Cuma günü, geçmiş yönetimlerin gerçekleştirdiği faaliyetlerin titizlikle gözden geçirilmesi amacıyla tüm belgeleriyle birlikte İçişleri Bakanlığı'na müracaat edeceklerini duyurdu.

Kulüp yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, son Olağan Divan Kurulu toplantısının 22 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirildiği ve eski yönetimler tarafından yürütülen faaliyetlerin Kulüp Başkanı Recep Günay tarafından belgeleriyle birlikte Divan Kurulu'na taşındığı ifade edildi. Geçmiş dönemlerin icraatlarının titizlikle denetlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunma fikrinin Başkan Günay tarafından Divan Kurulu'na sunulduğu ve bu öneriye geniş destek ve onay geldiği belirtilerek, 25 Ağustos 2023 Cuma günü itibarıyla geçmiş yönetimlerin icraatlarının kayıt ve belgeleriyle birlikte İçişleri Bakanlığı'na iletilmek üzere adım atılacağı bilgisine ulaşıldı.