İnegöl Organize Sanayi Bölgesi nde faaliyet gösteren yatak fabrikasında yangın çıktı.

Olay saat 15.00 sıralarında OSB 1. Cadde de faaliyet gösteren yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden işçiler, alevlere müdahale ederken, o sırada İtfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede söndürdüler.

HASTANELİK OLDULAR

Yangını söndürmeye çalışan 4 işçi dumandan etkilendi. İşçiler ambulanslarla İnegöl devlet Hastanesine kaldırıldılar.