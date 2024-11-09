İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Vatandaşların huzur ve güvenliğinin yanı sıra sürücülerin kurallara uymasını sağlamak, ölümlü ve yaralamalı kazaları minimum seviyeye indirmek için uygulamalarını sürdürüyor. Son yapılan atamalarla beraber İnegöl Emniyet Müdürlüğüne çok sayıda trafik polisi atandı. Daha da güçlenen Emniyet teşkilatı, uygulamalarını da artırdı.

İlçe genelinde yapılan son 10 günkü uygulamalarda kurallara uymayan sürücülere toplam 1 milyon 950 Bin TL cezai işlem uygulandı.

Uygulamalarda alkollü araç kullanan 16 sürücüye, Emniyet kemeri kullanamayan 87 sürücüye, kask kullanmayan 490 motosiklet sürücüsüne, kırmızı ışık ihlali ve yaya geçidinde yayalara yol vermeyen 21 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanan 93 sürücüye, drift, modifiye ve abartı egzoz kullanan 14 sürücüye, trafik işaretlerine uymayan 151 sürücüye, trafik kurallarına uymayan 109 sürücüye cezai işlemler uygulandı.