Sinanbey mahallesi Metal sanayinde meydana gelen kavgada ortalık karıştı. 2 kişi yaralandı.

Olay Sinanbey mahallesi 26. Metal sokaktaki metal işleme işyerinde meydana geldi. İşyerine gelen 3 şahıs ile işyerindeki 5 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslar birbirine demir çubuklarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ve çevik ekibi sevk edildi. Polis ekipleri zorlukla kavgayı sonlandırırken, işyeri sahibi kendini işyerine kitledi. İkna sonucu işyeri kapısı açıldı. Kavgada yaralanan 2 kişi hastanedeki tedavisinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Haber Merkezi