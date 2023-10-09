Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında verdiği bilgide, emeklilere yönelik olarak bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapılacağını duyurdu. Erdoğan, bu ödemenin, emekli olan ve aynı zamanda çalışmayı sürdüren kişileri kapsam dışında tutacak bir karar aldıklarını ifade etti. Planlanan bu ödemelerin, kasım ayında başlaması bekleniyor.

"Enflasyonun hala yüksek oranlarda seyretmesinin çabalarımızı sekteye uğrattığının farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bunun için bakanlarımıza yeni hazırlıklar yapması konusunda gerekli talimatları vermiştim. Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir seferliğine mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak. Yılbaşında emeklilerimizin durumun tekrar gözden geçirecek, o zaman her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz."