Hayata geçirdiği uygulamalarla merkezin konforunu kırsala taşıyan İnegöl Belediyesi, Sarıpınar Mahallesinde yeni bir meydan düzenlemesi gerçekleştirdi. Vatandaşların sosyalleşebileceği bir alan, çocukların eğlenip vakit geçireceği bir ortam sunan İnegöl Belediyesi’nin bu yatırımı, vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı. 2170 m2 alanda mahalle sakinleri için hem özel günlerde kullanılabilecek hem de sair vakitlerde bir buluşma noktası olacak meydanın yapımı tamamlandı.

MEYDANDA AĞAÇLANDIRMA DA YAPILDI

İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada; 1.190 m2 yeşil alan, 680 m2 sert zemin alanı, 140 m2 çocuk oyun alanı ve 80 m2 fitness alanı yer alıyor. Çocuk oyun alanı ve fitness alanı zeminleri özellikle kum zemin yapılarak daha güvenli bir alan oluşturulurken, bu çalışmayla beraber meydandaki binanın da onarımı yapılarak boyası yenilendi. Projedeki yeşil alanlara ise dışbudak, çınar, ıhlamur, şeker akçaağacı ve söğüt türlerinde toplam 16 adet ağaç dikimi ve çalı grubu bitki dikimleri yapıldı.

BAŞKAN TABAN YERİNDE İNCELEDİ

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki Başkan Yardımcısı Melih Ateş, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve parti yöneticileri ile Sarıpınar Mahallesini ziyaret etti. Muhtar ve mahalle sakinleriyle birlikte düzenleme çalışması tamamlanan meydanda inceleme yapıldı. Söz konusu alanında daha önce harabe bir halde olduğunu ifade eden Başkan Taban, “Harabe bir yerden, çiçek gibi bir yere döndü burası. Vatandaşımız çıksın, çocuğunu parka getirsin, kendisi sporunu yapsın, otursun dinlensin… İyi günlerde kullanılmasını diliyorum” dedi.