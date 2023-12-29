Mobiliyum AVM’de düzenlenen İNSADER 4. yıl lansman toplantısına Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han, AK Parti Belediye Başkan aday adayı Yavuz Uğurdağ; İnegöl Satış Danışmanları Derneği (İnsader) Başkanı Sedat Demircioğlu ile dernek üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İnegöl Satış Danışmanları Derneği (İnsader) Başkanı Sedat Demircioğlu, “İnegöl Satış Danışmanları Derneğimizin 4. Kuruluş yıldönümü nedeniyle organize etmiş olduğumuz lansman gecemize hepiniz hoş geldiniz. Gerek mesleki, gerekse sosyal fayda doğrultusunda, özellikle gönüllü bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları derneklerin geçmişi, çok eski tarihlere dayanan kültürel birer yapı olduklarını hepimiz biliyoruz. Tüm bu sebepler sayesinde dernek faaliyetleriyle birlikte insanlar aidiyet duygusu edinmiş, karşılıklı iletişim halinde bulunmuş dolayısıyla sosyalleşmiştir. Tamda bundan dolayı İNSADER olarak gelenek, görenek ve mesleğine bağlı satış danışmanları olarak bir araya gelip bundan tam 4 yıl önce şu anda lansmanını gerçekleştirdiğimiz ve 4. Yaşını kutladığımız derneğimizi kurduk. Videoda da izlediğiniz gibi yaptığımız faaliyetlerle dernek üyelerimize güçlü bir topluluk ortamı sunup kişisel ve kariyer başarılarına katkı sağlamak adına çalışmalar yaptık. İnsader olarak şahsım ve yönetim kurulumun en büyük amacı; Türkiye’de tek olan satış danışmaları platformunu yani derneğimizi önce İnegöl’ümüzde, akabinde Bursa ve çevre ilçelerdeki satış danışmanlarınızda kapsayan büyük bir aile oluşturup geniş kitlelere yayılmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmektir. Bu temenniler ile varlığımızı daha geniş kitlelere duyurabilmek için, İnsader derneği olarak şahsım ve yönetim kurulu adına 4. Kuruluş yıl dönümümüze katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve keyifli bir akşam geçirmenizi diliyorum” dedi.

Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han, “Bu hikaye 4 yıl önce Fatih kardeşimizin bana geldiğinde başkanım biz böyle bir şey düşünüyoruz fikriniz nedir diye sordu. Sadece Mobiliyum özelinde bir satış danışmanlığı düşünülüyordu. Ben bunun tüm İnegöl’e yayılması tarafındaydım yarın öbür gün tüm Türkiye’yi kucaklarız demiştim. Sağ olsunlar o gün bizi de kırmadılar derneği kurmuş oldular. Dernek ilk gün kurulduğundan beri şahsım ve yönetim kurulu olarak desteğimizi verdik. Biz o süreçte Mobiliyum Akademiyi kurmuştuk. Eğitimin önemine destek veren bir dernek, o günkü seminerlerimizin tamamına koşulsuz şartsız katıldılar. Bu anlamda İnegöl Satış Danışmanları Derneği satıştan fazlası diyorum ben. Sadece burada satış temsilcisi olarak görmemek lazım. Bizim arka tarafımız olan fabrikalarımızı temsil eden arkadaşlarımız. Onların başarısı işlerimizin başarısı demektir. Siz burada satış yapmıyorsunuz bu fabrikaların cirolarını yönetiyorsunuz. Arkadaşlarımızın burada vereceği doğru kararlar ve doğru izlenimlerle hem model anlamında hem tasarım hem de koleksiyon anlamında fabrikalarımıza ciddi manada yön vermekteler. Sadece bunu mobilya anlamında düşünmemek lazım. 15 -16 sektör var mobilya, aksesuar hazır giyim ayakkabı bunların hepsinde satış danışmanlarına ihtiyacımız var. Sadece İnegöl olarak düşünmeyelim inşallah hepiniz iyi bir satış danışmanı olarak hem Türkiye’nin istihdam gücüne hem de üretim gücüne ciddi katkılar koyarsınız.”

AK Parti Belediye Başkan aday adayı Yavuz Uğurdağ, “Kuruluşundan beri sürecin içerisindeyiz. İnegöl’ün ihtiyacı olduğu bir kuruluş oldu. Bunu çok önemsedik önemsemeye de devam ediyoruz. Satış danışmalanları sektörümüzde müşteri ile ilk temas kuran kardeşlerimiz. Bu ilk temas çok önemli, temsil kabiliyeti çok önemli. Müşteriyi ne kadar doğru karşılarsanız firmamızın şehrimizin imajı da güveni de kalitesi de o kadar artış gösteriyor. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Bizlerde bu şehirde belli kurumlarda yöneticilik yapan isimler olarak size her zaman desteğimizi vermek durumundayız. Kümelenme ufak kümelenme ile başlar sonra hepsi bir araya gelir büyük küme ortaya çıkar. Bu büyük küme İnegöl’dür. Hedefte İnegöl’ünde kümelenmesini sağlayıp projeleri programları ortaya koymaktır. Ben tekrar nice dört yıllar diliyorum.”

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, “İnegöl son 20 yılında kabul değiştirdi. Eskiden patron her işi yapardı şimdi her işin kendi bir çalışanı var. Şimdi paylaşma dönemi satın almamız ayrı dış ticaretçimiz ayrı, mağazalarımızı emanet ettiğimiz satış danışmanları ayrı. Herkes ürünlerini iyi tanıyarak güler yüzü bilgi ve birikimi ile gelen misafirlerimize aktarması gerekiyor. Mobiliyum ile birlikte İnegöl bir çekim gücü kazandı. Mobiliyum yurt dışından perakende müşterilerimizi çekmeye başladı. Son dönemde Mobiliyum’da toptan alışveriş yapan misafirlerimiz değil perakende müşterilerimiz var. Özellikle yabancı dil konusunda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu vesile ile bu programı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum.”

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, “İnegöl çok güçlü bir mobilya şehri ancak mobilya satamadıktan sonra üretmenin bir anlamı yok. İşte tam bu noktada sizlere satış danışmanlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Sizler şehrimiz adına önemli birer değersiniz. Sadece mobilyada değil İnegöl’de diğer sektörler de de satış danışmanlarımız var. Her biri kendi sektörlerinde kıymetli işler yapıyorlar. Burada sizler şehrimiz adına birer elçilik vazifesi görüyorsunuz şehir dışından mobilya almaya gelen müşteriler sizlerle sohbet ediyorlar, onlarla diyalog kuruyorsunuz. Sizden bir talebimiz olacak şehrimizin tanıtılması anlamında bu diyaloglarda şehrimiz ile ilgili şehrimizin kültür değerlerinden bahsetmiş olursanız şehrimizi de tanıtmış olursunuz. Şehrimizi ne kadar tanıtmış olursak bu anlamda yeni alanları yeni sektörleri çekmiş olursunuz.”