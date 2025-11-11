Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Mehmet Güneş bağışıklık sistemini desteklemenin 9 yolu hakkında bilgi verdi. Özellikle kreş ve okul çağındaki çocuklarda, kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasıyla virüs ve bakterilerin bulaşma riski yükseldiğine dikkat çeken Güne, "Bu dönemde ebeveynlerin çocuklarının bağışıklık sistemini desteklemeleri büyük önem taşıyor" dedi.

Sağlıklı bir çocuk gelişimi için güçlü bir bağışıklık sistemi temel unsurlardan biri. Bebekler doğduklarında bağışıklık sistemleri henüz tam olarak gelişmemiş oluyor. Anne sütü, içerdiği antikorlar, vitaminler ve mineraller sayesinde yaşamın ilk aylarında bebeğin bağışıklığını destekliyor. Bu nedenle mümkünse bebeklerin en az bir yaşına kadar anne sütüyle beslenmesi önerilmekte. Ayrıca, ulusal aşı programının eksiksiz uygulanması, çocukların zatürre, kızamık gibi ciddi hastalıklara karşı korunmasında kritik rol oynuyor.

D vitamini her yaş için önemli

Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişiminde D vitaminin de büyük önem taşıdığına işaret eden Memorial Sağlık Grubu Medstar Topçular Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Mehmet Güneş, "D vitamini, kemik gelişimine katkıda bulunur ve bağışıklık sisteminin normal işlevini destekler. Yaz aylarında güneş ışığından yeterli yararlanma mümkündür; ancak kış aylarında güneş ışınlarının azaldığı dönemlerde D vitamini takviyesi gerekebilir. Özellikle yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklerde, yaşamın ilk günlerinden itibaren D vitamini takviyesi önerilmektedir" dedi.

Uzm. Dr. Mehmet Güneş şöyle devam etti:

"Hijyen alışkanlıkları, çocukları enfeksiyonlardan korumanın bir diğer önemli yoludur. Ebeveynlerin, çocuklarına ellerini yemeklerden önce ve sonra, tuvalet sonrası veya dışarıdan eve geldiklerinde yıkama alışkanlığı kazandırmaları hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Çocuklarını duygusal olarak desteklemeleri ve stresi azaltıcı etkinliklere yönlendirmeleri de büyük önem taşır. Çocuğunuzun günlük öğünlerinde mevsim sebze ve meyvelerine, tam tahıllara, yumurta, balık ve yoğurt gibi protein kaynaklarına yer verin. Vitamin ve mineral açısından zengin beslenme, bağışıklık sisteminin temelini oluşturur. Uyku, vücudun yenilenmesi ve bağışıklık hücrelerinin aktifleşmesi için gereklidir. Okul öncesi çocuklar için 10–12 saat, okul çağındaki çocuklar için ise 8–10 saat uyku idealdir"

Hareketi günlük rutine dahil edin

Düzenli fiziksel aktivitenin de kan dolaşımını artırdığını stres hormonlarını azalttığının altını çizen Uzm. Dr. Mehmet Güneş ve bağışıklık hücrelerinin daha etkili çalışmasını desteklediğini kaydetti. Güneş şöyle devam etti:

"Stres ve kaygıyı azaltıcı ortamlar oluşturun. Kreşe başlama, sınav kaygısı veya yeni ortamlara alışma gibi süreçlerde çocuklar duygusal destek bekler. Sevgi, güven ve oyun ortamı bağışıklık sisteminin de doğal destekçisidir. Yeterli sıvı alımını ihmal etmeyin, su, vücuttaki toksinlerin atılmasına ve metabolizmanın dengede kalmasına yardımcı olur. Çocukların günde en az 5–6 bardak su içmesi teşvik edilmelidir. Sigara dumanından uzak tutun. Pasif sigara maruziyeti, çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının artmasına neden olur ve bağışıklığı zayıflatır."