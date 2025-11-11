Büyüyen ve gelişen İnegöl'e zenginlik katan yeni kafelerden biri olan "Nish", etnik mimari ve sanatsal dokunuşlarıyla ilçeye bambaşka bir hava kattı.

İlçede lojistik sektöründe faaliyet gösteren Alperen ve Hilal Durukan tarafından Şebboy Caddesi İnegöl AVM karşısında açılan kafe, açıldığı ilk günden bu yana büyük ilgi görmeyi başardı.

TÜRKİYE AFRİKA KARIŞIMI GÖRSELLİK

Nish Kafe, Türk ve Afrika kültürünü yansıtan renk ve desenlerden tasarlandı. Guma Collection imzası bulunan işletmede bir yandan sokak havası, diğer yandan ise lüks bir otelin lobisinde gibi hissedeceğiniz özel alanlar bulunuyor. Afrika kıtasında ki etnik giyim ile Türk mimarisinin sembollerinin harmanlandığı özel kumaşlarla dizayn edilen oturma alanları, gelen müşteri adeta mest ediyor.

ÖZEL EKMEK, ÖZEL SOS VE MAKARNALARI VAR

Nish Kafeyi diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise yemekler ve fast-food çeşitlerinde kullanılan ekmeklerin işletme içerisinde yer alan fırında özel olarak pişirilmesi. Özel ekmeklerin ikram edildiği Nish Kafede, özel soslarla hazırlanan el açması makarna çeşitleri de müşteriler tarafından büyük ilgi görüyor. Bu arada işletmede satılan soğuk ve sıcak tüm içecek çeşitleri özel bir sunumla servis ediliyor.

Müşterilerin kendilerini özel hissedeceği tüm ayrıntıların düşünüldüğü kafe, resim çekilebilecek alanlarda bulunuyor. Bir yandan sıcak çayınızı ya da kahvenizi yudumlarken diğer yandan size unutulmaz anıların yaşanacağı bir atmosfer sunan Nish Kafe, verdiğiniz paranın hakkını veren işletmeler arasında gösteriliyor.

İNEGÖL'E YAKIŞAN BİR YER OLSUN İSTEDİK

Nish Kafeyi İnegöl'e kazandıran Alperen Durukan, "İnegöl'e yakışan bir yer olsun istedik. Kafemizin mimarisinde çok değerli bir kadroyla çalıştık. Sıfırdan Milyonluk Marka Kuruyoruz projesinin kurucuları Yavuz Selim Bayraktar ve Onur Ökmen Gevri'nin sahibi olduğu Guma Collection çok iyi bir iş başardı. Bir yandan sıra dışı bir mimari hazırlarken diğer yandan da müşterilerimizi memnun edecek yemek ve içecek konseptlerini oluşturduk. Özel ekmek ve soslarımızla, özel makarna ve kahve çeşitlerimizle fark yarattık. Tüm bu güzel deneyimi İnegöl halkıyla paylaşmaya başladık. Henüz kafemize gelmemiş olan ilçe halkımızı enfes lezzetlerimizi tatmaya davet ediyorum" diye konuştu.