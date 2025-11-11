MHRS üzerinden randevu almak isteyen vatandaşlar, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının hedefi oluyor. Sağlık Bakanlığı, bu dolandırıcılık girişimlerine karşı harekete geçti.

MHRS üzerinden yapılacak tüm işlemlerin ücretsiz olduğunu hatırlatan Bakanlık, söz konusu site ve hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlığımızın randevu sistemi olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini yalnızca www.mhrs.gov.tr adresi ve MHRS mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur.

MHRS adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."