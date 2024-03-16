İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Alper Taban, yeni dönemde ulaşıma dair atılacak adımları paylaştı. Ulaşımda yeni modelleme ile çözümler üretmeye devam edeceklerini kaydeden Taban’ın Alanyurt Esentepe’den Fatih Camiine kadar oluşturulacak elektrikli otobüs ya da trambüs hattı oluşturulması ve İnegöl’ü çevreleyen yeni bir ring hattı projeleri dikkat çekti.

İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Alper Taban, yeni dönemde ulaşıma dair atılacak adımları paylaştı. Ulaşımda yeni modelleme ile çözümler üretmeye devam edeceklerini kaydeden Taban’ın Alanyurt Esentepe’den Fatih Camiine kadar oluşturulacak elektrikli otobüs ya da trambüs hattı oluşturulması ve İnegöl’ü çevreleyen yeni bir ring hattı projeleri dikkat çekti. Her alanda şehri ileriye taşıyacak vizyon projelerle yeni dönemi inşa etmeye hazırlanan İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, trafik ve ulaşımda şehre çağ atlatacak, İnegöl trafiğine akılcı çözümler sunan projelerle ilçe halkının karşısına çıktı. Özellikle ulaşım başlığı altında hazırlanan alternatif toplu ulaşım projeleri büyük beğeni topladı.



2024-2029 dönemi için trafik ve ulaşım alanında planlanan projelerini paylaşan Başkan Alper Taban, ulaşım konusunu ciddiye aldıklarını ve üniversite iş birliğinde bilimsel çalışmalarla şehrin Trafik Master Planının çalışıldığını vurgulayarak “Şehrimiz hızla büyüyor. Nüfus artıyor, araç sayısı artıyor. 2035 yılı için, göreve başlamamızdan itibaren 15 yıllık projeksiyonda İnegöl’ün nereye geleceğini tahmin etmeye çalıştık. Bunu bilimsel olarak üniversitemizle, paydaşlarımızla çalıştık. 2035 yılında İnegöl’ümüzün nüfusu aşağı yukarı 500 bin, araç sayısı ise 160 bin olması bekleniyor. Şu anda araç sayısı olarak 80 bin bandındayız. Dolayısıyla yapılan Master Plan kapsamında birtakım adımlar atmalıyız. Bu doğrultuda 5 yıllık planlarımızı hazırladık” dedi.

Toplu Ulaşım Master Planı kapsamında parklanma yükü oluşturan organizasyonların şehir dışına çıkarılması ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin otobüsüm nerede uygulamasının İnegöl özelinde alt kırılım olarak yayınlanması konusunda adımlar atılacağını kaydeden Başkan Taban, “Konforlu toplu ulaşım hedefiyle vatandaşlarımızın ulaşım konforunu arttırmak adına; durakların akıllandırılması, durak sayılarının arttırılması, rota optimizasyonlarının yaptırılması, şoför eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, yeni araçların filoya dahil edilmesi, dolum noktalarının arttırılması, sefer sayılarının arttırılması gibi çeşitli çalışmaları ilgili sorumlu kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde yürütmeyi amaçlamaktayız” diye konuştu.

Bunların yanı sıra yeni nesil toplu taşıma sistemlerinin şehre kazandırılması, ulaşım odaklı master plan çalışmalarının yapılması gibi çalışmalarının da yer aldığını hatırlatan Taban, “Alternatif toplu ulaşım alanında yüksek kapasiteli toplu taşıma modeli ile trambüs ring hattı sisteminin şehrimize kazandırılmasına yönelik paydaş kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ulaşım alanında alternatif çözümler sunuyoruz. Artan araç sayısına karşı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Alanyurt Esentepe kavşağından başlayarak Fatih Camine kadar geliş-gidiş hattı olacak şekilde Elektrikli Otobüs ya da Tambüs ile yeni bir ulaşım hattı oluşturacağız. Ayrıca İnegöl’ümüzü çevreleyen yeni bir ring hattı oluşturarak ulaşımda kolaylıklar sağlamayı hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.