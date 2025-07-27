Peki, ormanlık alanlarıyla dikkat çeken İnegöl bu riske ne kadar hazır? İnegöl Belediyesi, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar yangınla mücadele konusunda nasıl bir hazırlık içinde?

Edinilen bilgilere göre, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde yangın sezonu öncesi gerekli önlemler alındı. Ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığı, yangına müdahale araçlarının bakım ve kontrollerinin tamamlandığı bildirildi. Özellikle yüksek riskli bölgelerde gözetleme kuleleri aktif halde tutulurken, yangın söndürme ekiplerinin eğitimi de periyodik olarak devam ediyor.

İnegöl Belediyesi ise yangınla mücadelede destek birimlerini hazır hale getirdi. Su tankerleri, iş makineleri ve personel olası bir yangın durumunda hızlı müdahale için belirlenen noktalarda konuşlandırıldı. Ayrıca vatandaşların bilinçlendirilmesi adına bilgilendirme çalışmaları yapıldığı, özellikle piknik alanlarında uyarı levhalarının yenilendiği öğrenildi.

Jandarma, itfaiye ve AFAD gibi diğer ilgili kurumlarla koordinasyonun sürdüğü, yangın anında hızlı ve etkili müdahale için ortak tatbikatların gerçekleştirildiği de gelen bilgiler arasında.

Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve şüpheli durumların ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.