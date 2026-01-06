

Dernek aracılığıyla alınan 10 adet bilgisayar, okula bağışlandı ve okul yönetimi tarafından oluşturulan sınıfa da 'İnegöl Yardım Derneği Bilişim Sınıfı' ismi verildi.



Bilgisayarların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte öğrenciler ödev yapma, araştırma yapma, kodlama dersleri gibi farklı alanlarda sınıfı kullanmaya başladı.

Öte yandan bilgisayarların kullanılmasıyla birlikte, bazı sınavlar online ortamda gerçekleştirilmeye başlanarak kağıt israfının önüne geçildi.



İnegöl Yardım Derneği Başkanı Nida Menteş yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;

KÖY OKULLARINDAKİ EKSİKLİKLERE DAHA FAZLA DUYARLI OLMALIYIZ

"Şipali okulumuzda bilişim sınıfı olmadığı bilgisini alınca, bu eksikliği giderebilmek adına harekete geçtik. Teknoloji çağında öğrencilerimizin, eğitimde teknolojiyi daha etkin kullanabilmeleri adına hayırseverlerimizin destekleriyle okulumuza 10 adet bilgisayar aldık. Sadece Şipali değil tüm köy okullarımızın eksiklerinin giderilmesi adına toplumumuzun tüm kesimlerini duyarlı olmaya davet ediyoruz. Hepimiz elimizden geleni yaparsak, ülkemizin gelecek nesilleri daha iyi koşullarda eğitimlerine devam etmiş olur ve yarınlarımız daha güçlü şekillenir."



ÇALIŞMA SANDALYESİ EKSİKLİĞİ DE GİDERİLDİ

"Tabi sınıf oluşturulup bilgisayarlar konulunca bir başka eksiklik de dikkatimizi çekti. Öğrencilerimiz bilgisayar masalarının karşısında okul sıralarıyla oturduğunu ve çalışma açısından ergonomik olmadığını okul yönetimi bizlere iletti, bizler de okulda gözlemledik. Yine bir hayırseverimizin destekleriyle bilgisayarların önüne çocuklara uygun bilgisayar çalışma sandalyesi temin ettik. Onlar da inşallah en kısa zamanda okulumuza getirilecek ve öğrencilerimiz çalışma konforu artırılacak. Ben bu vesileyle hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah.