Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Bozüyük yolu üzerindeki Muratdere köyü yakınlarında, bugün saat 14.45 sıralarında bir kaza meydana geldi. 61 yaşındaki Kemal K. yönetimindeki ticari taksi, kavşakta dönüş yaparken Bursa yönüne ilerleyen 33 yaşındaki Raşit E.’nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası bölge adeta savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle büyük hasar gören otomobildeki sürücü Raşit E., 30 yaşındaki eşi Yeliz E. ve 3 yaşındaki kızları E. E., yaralı olarak Bozüyük Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Ancak, anne Yeliz E. ile kızı E. E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ticari taksiyle çarpışan sürücü Kemal K. ve taksideki bir yolcu ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Bozüyük - İnegöl yolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Anne ve kızının ölümüne yol açan kaza ile ilgili olarak, olay yerinde güvenlik önlemi alan Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.