Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu üzerinde Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde oaln sürücü Özer K. yönetimindeki 32 YB 017 plakalı kamyonet, Ümitalan mevkiinde sürücü Ahmet S. yönetimindeki 34 EBE 069 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu kamyonetin sürücüsü ile yanındaki kızı Melek R.K.(11) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar daha sonra ambulans Kestel Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ