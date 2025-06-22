

Kaza İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Boğazköy mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Sürücü Ahmet K. (53) yönetimindeki 16 PU 929 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden sürücü Berk Efe B.(21) yönetimindeki 16 F 8266 plakalı otomobile arkandan çarptı. Kaza sonucu 16 PU 929 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanındaki oğlu Hasan K.(18) yaralandı. Yaralıkar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK