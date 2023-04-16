Edinilen bilgiye göre, İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde seyir halinde olan Faruk V.(42) yönetimindeki 34 JB 9986 plakalı otomobil, iddiaya göre yola aniden çıkan hafriyat kamyonuna çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Kaza sonucu sürücü ile araçta yolu konumunda bulunan Sadun S.(42) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen ambulansla yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.