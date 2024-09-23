İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte okul kantinlerine yönelik kapsamlı bir denetim başlattı. Toplamda 56 okul kantini, hijyen ve genel sağlık koşulları açısından incelemeye alındı.

Öğrencilerin sağlıklı gıdalara erişimini sağlamak amacıyla İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belirli periyotlarla yürüttüğü denetim çalışmalarını bu kez okulların açılmasıyla hızlandırdı. Halk sağlığını korumak adına sürdürülen bu denetimlerde, okul kantinlerinin hijyen standartları ve ürün kalitesi sıkı bir şekilde kontrol edildi.

17 KANTİNE İHTAR

Denetimlere ilişkin İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılacak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2024-2025 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla beraber ilçemizde bulunan okul içindeki kantinler denetlenmiştir. Toplam 56 okul kantininde yapılan denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, fiyat etiket ve tarifeleri, genel temizlik ve düzen ile iş önlüğü hususlarında denetim icra edilmiştir. Zabıta Müdürlüğü personelince yapılan denetimler neticesinde çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği adına gerekli görülen konularda uyarı ve ihtarlar da yapılmıştır. Yaşamın her alanında 7/24 esaslı denetimlerimiz devam etmektedir.”