İnegöl'de birçok mahallede 16,17 ve 18 Ağustos tarihlerinde planlı elektrik kesintileri olacak. İnegöl'de elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ açıklama yaptı. İnegöl'de elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak?

İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.08.2023 13:00 - 16.08.2023 18:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:SUNGURPAŞA

17.08.2023 09:00 - 17.08.2023 12:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:HAMZABEY



17.08.2023 13:00 - 17.08.2023 16:30 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:BİLALKÖY

18.08.2023 08:30 - 18.08.2023 09:30 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:AKINCILAR,ÇAVUŞKÖY,HALHALCA,KARAGÖLET,SUNGURPAŞA,ŞEHİTLER,YENİCEKÖY

18.08.2023 17:00 - 18.08.2023 18:30 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:KARAGÖLET,SUNGURPAŞA