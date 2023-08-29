Süleymaniye mahallesinde meydana gelen kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza dün akşam Süleymaniye mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde hızla seyreden Aykut Y.(18) yönetimindeki 16 Y 5576 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenerek park halindeki 16 KBZ 21 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün alkol testinde 2.47 promül alkollü olduğu tespit edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.