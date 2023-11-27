İnegöl Belediyesi’nin eğitim yardımları çerçevesinde daha önce yapılan duyurular üzerine başvurular toplanmıştı. İnegöl Belediyesine eğitim yardımı için 2089 kişi başvuru yaparken, 1000 öğrenci burs almaya hak kazandı. 1500’er TL’lik 2 taksit şeklinde toplam 3 bin TL eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilere, toplamda 3 milyon TL ödenek ayrıldı. Bugün, eğitim yardımlarının ilk taksit ödemeleri öğrencilerin hesabına yatırıldı. Ocak ayında ise ikinci ödemeler yapılacak.

UMUTELİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE UMUT OLUYOR

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün eğitim yardımlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Başkan Taban, “Umuteli Derneğimiz ve Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüzün katkılarıyla gerçekleşen eğitim yardımlarımız hakkında bir duyuru için bir aradayız. İnegöl Belediyemizin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve onunla paydaş olan Umuteli Derneğimiz var. Burada çok ciddi anlamda yıl boyunca çalışmalar yapılıyor. Dönemimiz içerisinde toplam 8 bine yakın dosya açıldı. Gıda Yardımları kapsamında; rutin gıda yardımları ile ramazan ayı ve pandemi süreci de dahil toplam 26 bin 222 aileye gıda yardımı yapılmıştır. Giyim Yardımları kapsamında; 1230 aileye merkezimizden ve giyim mağazalarından giyim yardımı yapılmıştır. 518 aileye eşya yardımında bulunuldu. 897 aileye yaklaşık 300 bin öğün sıcak yemek yardımında bulunulmuştur. 156 ailenin belirli aralıklarla ev temizliği hizmetleri gerçekleştirildi. 67 ailenin evi tadilat yapıldı. 120 aileye tekerlekli sandalye ve akülü araç desteği verildi. 63 aileye medikal ürün ve cihaz yardımıyla hasta bezi yardımı yapılmıştır. 2487 aile ve toplam 9948 kişiye ısınma yardımı yapılmıştır. Çocukları askere giden 344 aileye asker aile yardımında bulunulmuştur. 656 aileye 1200 kg et yardımı evlerine teslim edilmiştir. Dönemimiz içerisinde toplamda kırtasiye yardımı, eğitim yardımı ve tez desteği olmak üzere 14 bin 077 öğrenciye eğitim desteği sağlandı” şeklinde konuştu.

“HEDEFİMİZ BAŞVURAN TÜM ÖĞRENCİLERE BURS VERMEK”

“Burada sadece İnegöl Belediyesi’nin katkısı yok. Hayırseverlerimizin de destekleriyle bu çalışmalar yapılıyor” sözleriyle konuşmasına sürdüren Başkan Taban, şöyle devam etti: “Pek çoğu da isminin duyulmasını istemiyor. Ben hayır yapanlara çok teşekkür ediyorum. Bugün asıl toplanma amacımız da öğrencilerimize yapılacak eğitim yardımlarıyla ilgili. Bir çağrıya çıkarak başvuru toplamıştık. 2 bin 89 üniversite öğrencimiz başvuruda bulundu. Online başvurular neticesinde oluşturduğumuz bütçe kapsamında 1000 öğrencimize bu desteği veriyoruz. Hedefimiz inşallah başvuruların tamamına da burs verebilmek. Yardımların kapsamını da çeşitlendirmek istiyoruz.”

1000 ÖĞRENCİYE 1500 TL EĞİTİM YARDIMI YATIRILDI

“Bugün itibariyle öğrencilerimizin hesaplarına eğitim yardımları geçmeye başladı. İkinci taksit ise Ocak ayında hesaplara yatacak. Burada bin öğrencimize 2 taksit halinde toplam 3’er bin TL eğitim yardımı yatırılacak. Burada kardeşlerimize bir nebze de olsa yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Gençlerimizi, öğrencilerimizi ben çok iyi anladığımızı ifade edebilirim.”

Seher Yaşa