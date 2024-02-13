1 ay sonra inşaatına başlanacak yeni binanın yapımını Hayırsever İş adamı Sabri Şen üstlendi. Müjdeyi ise İnegöl Kaymakamı Eren Aslan verdi.

İnegöl Belediyesinin tahsis ettiği Mahmudiye Mahallesi Bedre Deresi kenarı, Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) yanında yer alan boş arazide İnegöl'ün yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılacağı açıklandı.

İnegöl Kaymakamı Eren Aslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada inşaatın yapımı noktasında İş adamı Sabri Şen ile mütabakata varıldığını duyurdu.

Hayırsever iş adamı Sabri Şen, 120 metrekarelik alanda 7/24 hizmet verecek Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaatının 1 ay içimde başlanacağını ve Ağustos ayında teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

İnegöl Kaymakamı Eren Aslan'a teşekkür eden Şen, "112 Acil Servis noktası gerçekten büyük bir ihtiyaçtı. Bu talebin tarafıma iletilmesi şahsım ve ailem adına onur verici. 1 ay içimde inşaat çalışmalarına başlayacağız, şimdiden İnegöl'ümüze hayırlı olsun" diye konuştu.

SAYISI 8'E ÇIKIYOR

İnegöl'ün çeşitli mahallelerinde 112 ekiplerinin konuşlandığı nokta sayısı yeni yapılacak binayla 8'e çıkacak.

Kaynak: İBRAHİM USLU