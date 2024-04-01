İnegöl'de yerel seçimlerle birlikte yapılan muhtarlık seçimleri sonuçları şaşırttı. 21'i merkez 95'i kırsal olmak üzere toplam 116 mahallede görev yapan muhtarlardan 54'ü değişti. İnegöl'de 2 olan kadın muhtar sayısı 3'e çıktı. Bilal mahallesinde Ayşe Günhan ile Cuma mahallesinde Hülya Bulum ikinci kez muhtar seçilirken, Şibali mahallesinde ise ilk kez aday olan Sevgi Ören ile Ertuğrulgazi mahallesinde Yıldız Cabir muhtar oldu. Geçen dönemde görev yapan 21 mevcut muhtar seçime girmedi.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ