Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı ikinci oturumunda gündem maddelerinin yanı sıra su zamları ve katı atık ücretleri öne çıktı. Görüşmeler sırasında taraflar arasında yaşanan karşılıklı diyaloglar zaman zaman gerginliğe neden oldu.

Meclis'te su tarifeleri tartışması!

Toplantının en dikkat çeken başlığı ise su tarifeleri ve katı atık bedelleri oldu. Bozbey, BUSKİ’nin mali yapısına dikkat çekerek, geçmiş dönemden gelen sorunlara vurgu yaptı. “BUSKİ’nin hizmetlerini sürdürebilmesi için gelir elde etmesi gerekiyor” diyen Bozbey, altyapı yatırımları, arıtma tesisleri ve su kayıplarının önlenmesi için ciddi kaynak gerektiğini ifade etti.

Meclis'te tansiyon yükseldi!

Su zamları ve katı atık bedelleri üzerinden yapılan değerlendirmeler sırasında CHP ve AK Parti meclis üyeleri arasında karşılıklı atışmalar yaşandı. Tansiyonun zaman zaman yükseldiği oturumda, sözlü atışmalar dikkat çekti. Bazı meclis üyeleri su faturalarının yüksekliğine dikkat çekerken, belediye yönetimi ise maliyet artışları ve altyapı ihtiyaçlarını gerekçe gösterdi.