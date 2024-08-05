Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Sani Konukoğlu Camii yanında 21 ton karpuz dağıttıktan sonra, bugün İnegöl’de de ücretsiz karpuz dağıtımı yapacak. Dağıtım, TOKİ ve Mesudiye Mahallesi’nde gerçekleşecek.

Dağıtım Noktaları ve Saatleri

Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı'nın açıklamasına göre, bugün saat 18.00'de TOKİ ve Mesudiye Mahallesi’nde vatandaşlara ücretsiz karpuz dağıtımı yapılacak. TOKİ'deki dağıtım, Baykoca Mahallesi Muhtarlığı önünde, Mesudiye Mahallesi'ndeki dağıtım ise Pazar pazarı girişi Muhtarlık binası önünde gerçekleştirilecek.

Toplamda 12 ton karpuzun iki ayrı noktada dağıtılacağı bildirildi.