İnegöl Süleymaniye mahallesinde meydana gelen olayda 14 yaşındaki genci darp ederek ağır yaralayan saldırganlar adliyeye sevk edildi.

Olay dün saat 18.00 sıralarında Süleymaniye mahallesi İstiklal caddesinde meydana geldi. Hakan K.(14) iddiaya göre sosyal medyada tartışı Yusuf G.(16) ile İstiklal caddesinde denk geldi.

Yusuf G.(16) ve arkadaşı Seyfi E.(17) ile birlikte Hakan K.'ya saldırdılar. 2 saldırgan, Hakan K.'yı tekme ve yumruklarla darp etti.

KALBİ DURDU

Yumruk ve tekme darbeleri alan Hakan K., ağır yaralanırken kalbi de durdu. Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler Seyfi E.(17) ve Yusuf G.(16) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi çalışan genç, Bursa yüksek ihtisas eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Saldırganlar ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edildiler. 2 şüpheli de mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhabir: Fahrettin Eniş