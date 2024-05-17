İnegöl Süleymaniye mahallesinde meydana gelen kavgada darp edilen 14 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay saat 17.30 sıralarında Süleymaniye mahallesi İstiklal caddesinde meydana geldi. Hakan K.(14) iddiaya göre sosyal medyada tartışı Yusuf G.(16) ile İstiklal caddesinde denk geldi.

Yusuf G.(16) ve arkadaşı Seyfi E.(17) ile birlikte Hakan K.'ya saldırdılar. 2 saldırgan, Hakan K.'yı tekme ve yumruklarla darp etti.

KALBİ DURDU

Yumruk ve tekme darbeleri alan Hakan K., ağır yaralanırken kalbi de durdu. Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler Seyfi E.(17) ve Yusuf G.(16) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi çalışan genç, Bursa yüksek ihtisas eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Fahrettin Eniş