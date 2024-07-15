15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programları, Garnizon Şehitliğine yapılan ziyaret ve dualarla başladı.

İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi uhdesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları, Hastane Mezarlığı içerisinde bulunan Garnizon Şehitliğinde yapılan törenle başladı. Törene; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile daire amirleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan şehitlik ziyareti, daha sonra dualarla devam etti. Ardından şehitlerin kabirlerine protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı. Şehitlik programı sonrası öğlen namazında İshakpaşa Camisinde şehitler adına mevlidi şerif okundu. İlçe halkının katıldığı mevlitte tüm şehitler adına dualar edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü kutlamaları kapsamında İnegöl Belediyesi tarafından Kent Müzesinde ’Milletin Zaferi’ konulu fotoğraf sergisi düzenlendi. Türk milletinin destansı direnişini konu alan 49 fotoğrafın yer aldığı sergi, vatandaşların beğenisine sunuldu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8’inci yıl dönümünde Türk milletinin destansı direnişini konu alan 49 fotoğrafın yer aldığı ’Milletin Zaferi’ fotoğraf sergisi İnegöl İlçe Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonunda beğenisine sunuldu. Sergiyi Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, STK temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar ziyaret etti. 15 Temmuz gecesi yaşananlar ile devamındaki demokrasi nöbetlerinden görüntülerin yer aldığı fotoğraflar, sergiyi ziyaret edenlere duygusal anlar yaşattı. Sergi 30 Temmuz Salı gününe kadar ziyarete açık olacak.