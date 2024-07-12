İnegöl'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri için planlar belli oldu. İnegöl, 15 Temmuz Pazartesi günü 2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde yine o günkü ruhla meydanlarda olacak.

ŞEHİTLİK ZİYARETİ, MEVLİT VE SERGİ AÇILIŞI YAPILACAK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları Pazartesi günü 12.00’da protokolün şehitlik ziyareti ve burada Kuran-ı Kerim okunup duaların edilmesiyle başlayacak. 12.50’de ise İshakpaşa Camisinde yine tüm şehitlerimiz adına okunacak mevlitler, Kuran-ı Kerimler ve yapılacak dualarla programlar devam edecek. 13.45’te İnegöl Kent Müzesinde “Milletin Zaferi” isimli 15 Temmuz fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirilecek. Sergide 15 Temmuz gecesine dair fotoğraflar, karanlık gecenin aydınlığa çıktığı milletin zaferini yansıtan fotoğraflar ve İnegöl’den demokrasi nöbetlerini yansıtan fotoğraflar yer alacak.

15 TEMMUZ GECESİ İNEGÖL YİNE MEYDANLARI DOLDURACAK

Bu yılki 15 Temmuz anma programı, Atatürk Anıtı'nda gerçekleşecek. Saat 21.15'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İnegöl protokolünün konuşmalarıyla başlayacak olan programda, dualar ve Kuran-ı Kerim okumaları da yer alacak. Saat 21.45'te Tarihi İnegöl Mehteri sahne alacak, ardından saat 22.00'de Esat Kabaklı'nın "Milletin Zaferi" konseri İnegöllülerle buluşacak. Dualar ve 00.13'te okunacak salalarla program sona erecek.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

Belediye Başkanı Alper Taban, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapılacak tüm programlara vatandaşları davet etti. 8 yıl önce yaşanan hain darbe kalkışmasının milletin zaferiyle son bulduğu, karanlık gecenin aydınlığa büründüğü 15 Temmuz’da yine aynı ruhla meydanlarda olacaklarını kaydeden Başkan Taban, “İnegöl halkımız 2016 yılında 29 gece süren demokrasi nöbetlerinde meydanı bir an olsun boş bırakmadı. Devamında da her yıl 15 Temmuz’da yapılan programlarda İnegöl halkı meydanların tek hakimi oldu. Bu yıl da yine aynı ruh ve coşkuyla 15 Temmuz’da gündüz başlayacak programlarımız, gece yarısına kadar sürecek. Bu yıl bir değişiklik olarak programımızı Demokrasi ve Milli Birlik Meydanında değil, Atatürk Anıtı önündeki alanda yapacağız. Tüm ilçe halkımızı programlarımıza bekliyoruz” dedi.