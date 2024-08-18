İnegöl Belediyesi, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ülke tarihinin en acı depremlerinden biri olarak kayıtlara geçen Gölcük Merkezli depremin 25. yıl dönümünde, deprem gerçeğini hatırlatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Cumartesi günü İnegöl kent merkezinde, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK), İHH ve ANDA'nın iş birliğiyle bir farkındalık standı kuruldu. Ayrıca, geçmişten günümüze ülkemizde yaşanan depremleri gösteren görsellerin yer aldığı bir fotoğraf sergisi açıldı. Gün boyunca burada vatandaşlara bilgilendirmeler yapılarak deprem gerçeğine dair farkındalık artırıldı.

MİLLETVEKİLİ SALMAN VE BAŞKAN TABAN STANDI ZİYARET ETTİ

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’ta standı ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Bugün 17 Ağustos. Biliyorsunuz 1999 yılında önemli bir afet yaşadık, bundan tam 25 yıl önce. Dolayısıyla yine 2 Şubat 2023’te yaşadığımız bir Kahramanmaraş depremi vardı. Ben öncelikle bugün vesilesiyle depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu konuda ad farkındalıkları arttırabilmek adına bugün bir dizi etkinliğimiz oldu. Ben katkı ve destek veren İNDAK, ANDA ve İHH ekiplerimize ve temsilcilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

İNEGÖL BELEDİYESİ DEPREM İLE İLGİLİ NELER YAPIYOR?

Bugün artık deprem gerçeğinin daha iyi bilindiğini ve hazırlık yapıldığını ifade eden Başkan Taban, “Biz yaşadıklarımızla kalmadık, o acıları tekrar yaşamamak adına İnegöl Belediyesi olarak bir dizi çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarla ilgili de kısaca bahsetmek istiyorum. İnegöl’de yapısal olarak baktığımızda 42 bin bina var. Bunların 13 bin adeti 2000 yılı öncesi hayata geçmiş yapılar. Dolayısıyla kısmen riskleri yeni yapılara göre daha fazla olduğunu ifade edebiliriz. Yaptığımız çalışmalarda da öncelikle bugün olduğu gibi bilinçlendirme faaliyetlerimiz var. Bizler aynı zamanda İnegöl’de İNDAK ile bir protokol imzalayıp arama kurtarma konusunda çalışmalar yaptık. Ancak diğer İHH ve ANDA gibi kurumlarımızla da iş birliği halindeyiz. Arama kurtarma gönüllüsü her bir vatandaşımıza da teşekkür ediyorum. Afet Müdürlüğümüzü kurduk belediyemizde. Personelimize ilk yardım ve arama kurtarma gibi eğitimler verdik. İnegöl’de 76 ayrı noktada toplanma alanlarını oluşturduk. Bunlara web sayfalarımızdan ulaşabilirler. Arama kurtarma ekiplerimiz için yapay enkaz alanı oluşturduk. Eğitim ve çalışmalar yapılmasını katkı sunuyoruz. Gönüllü vatandaşlarımıza afetler konusunda eğitim vermek amacıyla Beşinci Mevsim Kültür Merkezimizde bir eğitim ofisi tahsis ettik. İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK)’a malzeme ve ekipman desteği yaptık, ihtiyaçlar doğrultusunda yapmaya devam ediyoruz. AFAD ve üniversite iş birliği ile ilçemizin Doğal Afetler Risk ve Eylem Planı’nı oluşturduk. Şehrin dijital ikizinin oluşturulması için çalışma başlatıldı. Yeni dönemin en önemli çalışmalarından biri olacak. Bir yandan da kentsel dönüşüm çalışmalarıyla daha sağlıklı yapılar üreterek süreci destekliyoruz” diye konuştu.

ARZUMUZ VATANDAŞLARIMIZIN DEPREME DAHA DAYANIKLI KONUTLARDA OTURMASI

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise “Bundan 25 yıl önce ülkemizde, Marmara bölgemizde çok ciddi bir deprem yaşadık. Binlerce canımız o depremde hakkın rahmetine kavuştu. O gün devletimiz de sivil toplum örgütlerimiz de belediyelerimiz de belki depreme hazırlıklı değildiler. Hızlı bir şekilde müdahalede bulunulamadı. Sonrasında tabi bu 17 Ağustos depremiyle beraber birçok şehrimizde arama kurtarma ekiplerimiz konuya eğildiler. Bu manada güzel çalışmalar yapıldığını da görüyoruz. Bugün deprem farkındalığı için yapılan sergiyi de çok değerli buluyorum. Depremde arama kurtarma ekipleri çok kıymetli ancak depremde yıkılmayacak binalar yapmak, kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar da bulunmakta hükümetimizin önemli konularından biri. Bizim arzumuz depreme daha dayanıklı konutlarda vatandaşlarımızın oturması. Ben bu organizasyon için de hem belediyemize hem arama kurtarma ekiplerimize teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bizler de onlara her konuda destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.