İnegöl Galericiler Sitesi Kooperatifi Başkanı Serhat Erezsert konuyla ilgili açıklama yaparak, 2. El araç satımı yapacak vatandaşları 29 Mart Cumartesi günü Galericiler Sitesine davet etti. Ramazan bayramı nedeniyle Arefe Günü Mer-Pa Pazaryerinde giyim ve yiyecek pazarı kurulacağını belirten Erezsert, “Bu nedenle 2. El oto pazarı 29 Mart Cumartesi günü Galericiler Sitesinde kurulacaktır. 2. El araç alım ve satışı yapacak olan vatandaşlarımızı Galericiler Sitemize bekliyoruz” dedi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT