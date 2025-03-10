İlkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik sınav, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilecek. Adaylar, 17 Mart - 16 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilkokullar aracılığıyla www.hafiziho.meb.gov.tr

adresinden başvurularını yapabilecek.

Sınavın ardından yaz kursuna 52 kız ve 52 erkek öğrenci kabul edilecek. Yaz kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, mülakat sürecinin ardından 26 kız ve 26 erkek öğrenci olarak hafızlık eğitimine kesin kayıt hakkı kazanacak.

Öğrenciler, hafızlık eğitimlerini Hafızlık Proje Kur’an Kursu Niyazi Kudret Yıldız Kur’an Kursu’nda, akademik eğitimlerini ise Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu’nda sürdürecek.