Kaza 15 Şubat saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Yeniceköy köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyreden Sedat Taşdemir(31) yönetimindeki 16 SDT 92 otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç taklalar atarak tarlaya durdu. Kaza sonucu araçtan sıkışan sürücünün nişanlısı Eda Ateşmen(24) ile ablası Zeynep Murhan(32) hayatını kaybetti. Sürücü ile yanındaki Mustafa Murhan(36) yaralandı.

Kaza yerine 112, Polis, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ve ölüler ekiplerce araçtak çıkarıldılar. Yaralı sürücü ve yolcu Mustafa Murhan(36) Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ölen 2 kişinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Hastane morguna kaldırıldı.

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KAZA ANI KAMERADA

Kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görümtülerde yoldan çıkan aracın 100 metre sürüklenere beton duvara çarptığı anlar görüldü.

Öte yandan sürücü ve yanındaki Mustafa Murhan(36) tedavilerinin ardından taburcu edildiler.

Muhabir: Fahrettin Eniş