İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde devam eden doğalgaz altyapı çalışmalarıyla ilgili İnegöl Kaymakamı Eren Arslan sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Devam eden altyapı çalışmalarının yılsonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaşan Arslan, şu ifadeleri kullandı;

“İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMOSAB) doğalgaz altyapısı çalışmaları hızla devam ediyor. Yıl sonuna kadar çalışmalar tamamlanacak inşallah…”

Kaynak: HABER MERKEZİ