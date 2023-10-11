Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp mahallesinde bir evde meydana gelen olayda 21 yaşındaki genç, canına kıydı.

Olay Turgutalp mahallesi Kemalettin Samipaşa caddesi üzerinde bulunan apartmanın ikinci katında meydana geldi. Bunalıma giren Batuhan A.(21), intihar kararı aldı. Banyoya giren genç, kapıyı kitleyip iple asarak canına kıydı. Banyoya giren ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri gencin ölümünü tespit ettiler.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi