Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın elindeki rehineler için devreye girdi. Ankara'da Hamas yetkilileriyle görüş yapıldığı biliniyor. Erdoğan aynı zamanda gerilimi azaltmak için telefon diplomasisi de yürütüyor.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların beşinci günü geride kaldı. Türkiye, bölgedeki gerilimi azaltmak ve sivil kayıplarını önlemek için girişimlerde bulunuyor. Edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın elindeki rehineler için devreye girdi.

Erdoğan'ın Ankara'da Hamas yetkilileriyle görüştüğü biliniyor.

TELEFON DİPLOMASİSİ

Gerilime ilişkin telefon diplomasisi de yürüten Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;, toplantıda İsrail-Filistin çatışması ve bölgede ortaya çıkan insanı sorunların çözümü için neler yapılabileceği ve alınması gereken tedbirler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

"ULUSLARARASI CAMİADAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı ardından Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü.

İletişim Başkanlığı'nın toplantıya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede, İsrail- Filistin arasındaki kaygıları artıran çatışmalı süreç, ayrıntılı bir biçimde ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, gerginliğin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve adil bir barışa müzakereler yoluyla ulaşılması için bir yol açılmasının hedeflendiğini söyledi. Bunun için Türkiye'nin samimi ve barışçıl çabalarına, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası camianın desteğinin beklendiğini de belirtti."

"SİVİLLERİN BOMBALANMASI KABUL EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir görüşme de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile yaptı.

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışması çerçevesindeki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin saldırılardan etkilenen masum sivillere yardım ulaştırılması için çalışma başlattığını, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının kabul edilemeyeceğini ve bölge ülkelerinin çatışmaların sona ermesi için yapıcı mesajlar vermesinin önemli olduğunu söyledi.