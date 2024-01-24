Olay, Huzur mahallesi 4. Sokakta meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşlar sokağa çıktı. Sokağa çıkan vatandaşlar başından tüfekle vurulmuş kanlar içinde yatan genci görüp, 112'ye haber verdiler. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin ölümünü tespit ettiler. Ferhat Y.(22), yanı başında bir tüfek bulundu.

Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olup olmadığını araştırmaya başladı.

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Kaynak: Öznur Dede