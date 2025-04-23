Kutlamalar, sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Tören programı, daha sonra Kültür Park içerisinde yer alan amfi merkezinde devam etti.

Programa İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Başsavcı Veli Ecir, Emniyet Müdürü Okan Şen, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı, AK Parti ve MHP’li yöneticiler, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar gerçekleştirildi. Vehbi Koç Ortaokulu Müdürü Ahmet Önal, konuşmasında " Bir milletin kendi kaderini tayin ettiği, iradesini temsil makamına taşıdığı ve geleceğini çocukların ellerine emanet ettiği bir günün yaşıyoruz. 23 Nisan millet egemenliğinin hayat bulduğu ve bu yüksek değerin geleceğin mimarı olan çocuklara bayram olarak armağan edildiği eşsiz bir tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece bir siyasi yapının değil, halkın sesiyle şekillenen bir iradenin sembolüdür.

Bu yönüyle 23 Nisan geleceğe duyulan güvenin ve çocuklara verilen önemin en güçlü göstergesidir. Bugün çocuklarımız yalnızca bayram kutlamıyor, aynı zamanda bu ülkenin ortak hafızasına, tarihine ve yarınlarına da sahip çıkıyor. Onların dilinde maziden atiye, köklerden geleceğe kahramanlık öyküleri, yüreklerinde vatan sevgisi, gözlerinde umut görüyoruz.

Bu ruhu yaşatmak ve sonraki kuşaklara aktarmak hepimizin tarihi sorumluluğudur. Küçük hanımlar, küçük beyler sizler bu ülkenin yarınlarını kuracak olan nesilsiniz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 'nin sunduğu yenilikçi ve değer temelli bakış açısıyla bilgiyi anlamlandıran, merakıyla yol alan, kimliğini tanıyan ve insanlığa fayda üretme bilinci taşıyan bireyler olarak yetişmeniz hepimizin ortak hedefidir. Her birinizin yaşadığı potansiyel bu ülkenin en büyük değeri ve gücüdür. Sizleri sadece akademik başarılarla değil, vicdanla, sorumlulukla, her şeyden önemlisi milli değerlerle donatmak için tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı minnet ve şükranla anıyor, programa teşriflerinden dolayı Sayın Kaymakamım ve Çok Değerli Protokole saygılarımı arz ediyorum "dedi.



İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin de törende yaptığı konuşmada, " Şube Müdürümüz Fırat Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün burada milletimizin bağımsızlık yolunda attığı en kararlı adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 105. yıldönümünü ve dünya üzerindeki çocuklara adanmış ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve sevinçle kutluyoruz. 105 yıl önce milletimizin kendi kaderini tayin etme iradesiyle açtığı meclis sadece bir siyasi oluşumunun ötesinde bir vatanın ortaya çıktığı bir durumdur. Bu aynı zamanda özgürlüğe ve halkın bağımsız egemenliğine atılmış tarihi bir imzadır.

Sevgili çocuklar sizler bu güzel vatanın yarını, umudu ve ışığısınız. Gözlerinizdeki parıltı, kalplerinizdeki sevgi ve zihinlerinizdeki merak biz yetişkinlere her gün yeniden ilham olmaktadır. Sizden dileğimiz, hayal kurmaktan, sormaktan ve öğrenmekten asla vazgeçmeyin. Kendinize, çevrenize ve dünyaya karşı sorumluluk sahibi sevgiyle yoğurulmuş bireyler olarak büyüyün. Bugün burada bayramın neşesini doyasıya yaşarken bir yanımız malesef buruk. Çünkü dünyanın bazı bölgelerinde çocuklar bayram sevinciyle tanışamıyor. Filistin'in kanayan yarası Gazze'de, Doğu Türkistan'da baskı ve zulüm altında yaşam mücadelesi veren çocuklar, Arakan' da savaşın ve yokluğun ortasında büyümeye çalışan yavrular var.

Onlar için çocuk olmak, oyun oynamak ve sadece gülmek bile bir lüks haline gelmiş durumda. Savaşların kararttığı gökyüzü altında umutla göğe bakan o masum gözleri hayal ettiğimizde onların acısını yüreğimizin tam ortasında hissediyoruz. 23 Nisan sadece bir bayram değil, tüm dünya çocukları için daha adil, daha barışçıl bir dünya kurma sorumluluğunun bir hatırlatışıdır. Bizlerin en büyük görevi sizleri sevgiyle, bilgiyle ve milli manevi değerlerle donatarak adaletli vicdanlı bireyler olarak yetiştirmektir. Unutmayın ki sizler sadece bu ülkenin değil, tüm insanlığın geleceğisiniz. Sizlerin kuracağı dünya daha güzel, daha yaşanabilir, daha umut dolu olacak. Bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını minnet ve rahmetle anıyor, aziz şehitlerimizi saygıyla yad ediyorum. Tüm dünya çocuklarının barış içinde özgür ve sevgiyle büyüyeceği geleceğin umuduyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Programda konuşmaların ardından ilçede düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri ve kupaları verildi. Program folklor gösterileriyle sona erdi.