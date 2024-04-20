İnegöl Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Sürprizlerle dolu 23 Nisan kutlamaları için geri sayım başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, programlara ilişkin yaptığı açıklamada tüm ilçe halkını etkinliklere davet etti.

ÇOCUKLARA ARMAĞAN “NÖBETÇİ KİTAPHANE”

23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104. Yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı İnegöl’de de çocuklara yakışacak şekilde renkli ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle kutlayacaklarını kaydeden Başkan Taban, “23 Nisan kutlamalarımız kapsamında şehrimiz çocuklarına ve gençlerine bir sürprizimiz de var. 22 Nisan Pazartesi günü 12.30’da yeni nesil kütüphane konseptini yansıtan şehrimizin 5. Nöbetçi Kitaphanesini hizmete açacağız. Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projemiz içerisinde yer alan D blokta her yaş grubunun faydalanabileceği bir kitaphane oluşturduk. Pazartesi günü çocuklarımıza 23 Nisan armağanı olarak hizmete açacağız” dedi.

23 NİSAN’DA GÜN BOYU SÜRECEK ŞENLİK DÜZENLENECEK

23 Nisan Salı günü de sabah 09.30’da başlayacak resmi törenler akabinde İnegöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği yapılacağını hatırlatan Başkan Taban, “Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin arka bahçesinde düzenlenecek şenliğimiz 13.00’da başlayıp 18.00’a kadar devam edecek. Şenlik alanına girişler bahçenin heykel arkasındaki yol üzerinde bulunan kapısından yapılacak. Burada gün boyu; çocuk sanat atölyeleri, sahne gösterileri, balon park oyun alanları, sürpriz yarışmalar, hediyeler ve ikramlar yer alacak. Tüm ilçe halkımızı, özellikle çocuklarımızı etkinliklerimize ve açılışımıza davet ediyorum” diye konuştu.