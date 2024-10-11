Zabıta Müdürlüğü, gıda işletmelerinin denetimlerini sürdürüyor. Son olarak, 30 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında ekmek fırınları ve unlu mamul satan yerler mercek altına alındı. Dört grup halinde sahaya inen ekipler, 65 ekmek fırını ve 110 unlu mamul üretim yeri olmak üzere toplam 175 iş yerini denetledi.

Denetimlerin amacı, halk sağlığını korumak. Zabıta Müdürlüğü, gramaj, hijyen, güncel fiyat etiketleri, saklama koşulları, iş yerinin düzeni ve ruhsat uygunluğunu kontrol etti. Eksiklik tespit edilen yerlerde ihtarname düzenlendi.

Denetimlerde, 13 ekmek fırını ve 13 unlu mamul iş yeri olmak üzere toplam 26 işletmeye, gramaj eksikliği, hijyen kurallarına uymama, fiyat tarifesi bulundurmama ve ruhsata aykırı faaliyetler gibi nedenlerle ceza uygulandı. Zabıta ekipleri, denetimleri sıklaştırarak sürdürecek. Vatandaşlar, karşılaştıkları sorunları 153 Çözüm Merkezi aracılığıyla bildirebilir.