Olay, İnegöl'de meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 LA 841 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü B.B., hızla kaçmaya başladı.

Polis ekipleri ile yaşanan kovalamaca sonucu aracın önü kesilerek durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücüye dur ihtarına uymamaktan 200 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL ve kırmızı ışık ihlalinden 20 bin TL olmak üzere toplam 260 bin TL idari para cezası uygulandı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü B.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.