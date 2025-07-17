UEDAŞ tarafından yayımlanan listeye göre 18-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İnegöl’ün Fatih, Orhaniye, Yenice, Mahmudiye, Bilalköy, Kurşunlu, Özlüce, Mesudiye, Sinanbey, Osmaniye, Süpürtü, Çitli, Güzelyurt, Kulaca, Ertuğrulgazi, Kınık, Alibey, Hasanpaşa, Küçükyenice, Süleymaniye, Yeniceköy, Cerrah, Çeltikçi, Akhisar, Cumhuriyet, Şehitler ve Kıran mahallelerinde elektrik kesintileri meydana gelecek.

İşte kesinti yaşanacak sokaklar:

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Kaynak: HABER MERKEZİ