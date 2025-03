Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan kararla, Gökkaya Koltuk Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., HMG Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Polox Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. için 3 aylık geçici mühlet verildi.

Mahkeme, firmaların taşınır ve taşınmaz mallarının üçüncü kişilere devrini yasakladı. Ayrıca, borçlu şirketler mahkeme izni olmadan rehin veremeyecek, kefil olamayacak ve işletmelerine ait varlıkları devredemeyecek.

Yeni icra ve iflas takibi yapılamayacak

Alınan karar doğrultusunda, 14 Mart 2025 tarihinden itibaren firmalar aleyhine yeni icra ve iflas takibi başlatılamayacak. Ancak, imtiyazlı alacaklar ve rehinle teminat altına alınan borçlar için bu karar geçerli olmayacak.

Üç konkordato komiseri atandı

Mahkeme, sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için SMMM Nesrin Beşe, SMMM Gülşah Kavak ve Finans Uzmanı Efsal Uzun’u konkordato komiseri olarak görevlendirdi.