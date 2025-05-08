Etkinlik, 11 Mayıs Pazar günü Kıran ile Fevziye arasında 12 kilometrelik kolay parkurda gerçekleştirilecek. Katılım sağlamak isteyenlerin en geç 9 Mayıs Cuma günü saat 12.00’ye kadar [www.dostum.org.tr](http://www.dostum.org.tr) adresi üzerinden online kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Yürüyüş sabah saatlerinde başlayacak. Katılımcılar, saat 08.30’da Hikmet Şahin Kültür Parkı’ndaki Belediye Spor Salonu önünden araçlarla etkinlik alanına taşınacak. Kıran bölgesinden başlayacak doğa yürüyüşü, baharın keyfini doğayla iç içe çıkarmak isteyenlere hitap ediyor.

Etkinlik her türlü hava koşulunda gerçekleştirileceğinden, katılımcılardan yanlarında su ve yağmurluk bulundurmaları isteniyor. Ayrıca yürüyüş boyunca öğle yemeği İnegöl Belediyesi tarafından ikram edilecek.