Denetimlerle ilgili İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üyelere uyarı mesajı gönderildi.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından İnegöl’de işletmeler denetlenmeye başladı. Yapılan denetimlerde fiyat etiketi, tarife, fiyat listeleri ve indirimli satışlar vb. usul ve esaslara uymayan işletmelere cezalar yazılıyor.

Konuyla ilgili üyelerine bir uyarı mesajı atan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, “Değerli üyemiz, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ilgili kurumlar tarafından fiyat etiketi, tarife, fiyat listeleri ve indirimli satışlar vb. usul ve esaslar ile ilgili Ticaret İl Müdürlükleri tarafından denetimler yapıldığı görülmüştür. Bahse konu denetimlerde cezai yaptırımlarla karşılaşılmaması için ilgili kanun hükümlerine riayet edilmesi gerekmektedir. Üyelerimize önemle duyurulur” ifadesini kullandı.