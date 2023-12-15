Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek istişare ve ortak akla verdiği önemi gösteren, aynı zamanda şeffaflık ilkesi kapsamında yapılan her işle ilgili vatandaşı bilgilendiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, alt yapı çalışmalarının devam ettiği Alanyurt bölgesinde site ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda dün akşam Yeni Mahallede bulunan Özbirlik Sitesine misafir olan Başkan Alper Taban, site sakinleriyle alt yapı çalışmaları başta olmak üzere bölgenin sorunları ve talepleri üzerine istişarelerde bulundu.

Site sakinlerinin katıldığı buluşmada, Başkan Alper Taban’a; Fen İşleri Müdürü Yakup Can, Zabıta Müdürü Bilal Aktürk ve Yeni Mahalle Muhtarı Balabey Gürler de eşlik etti. Vatandaşlara özellikle alt yapı çalışmaları hakkında bilgilerin verildiği buluşmada, Alanyurt bölgesinde 4 mahallede alt yapı çalışması yapıldığını hatırlatan Başkan Taban, 4 mahalle için asfalt planlamasının da yapıldığını ve Yeni Mahalleden asfalt uygulamalarına başladıklarını hatırlattı. Başkan Taban, buluşmada vatandaşların sorularını da yanıtladı. Bölge özelinde eksikler, şikayetler ve talepler tek tek not alınırken, sorunların çözümü noktasında da karşılıklı istişareyle fikirler üretildi.

Fahrettin Eniş