Olay saat 21.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Cemiloğlu sokakta faaliyet gösteren mobilya atölyesinde meydana geldi. İşçi Orhan I.(36) işyerinden spiral makinesiyle ahşap kesmeye başladı. O sırada işçi, bir anlık dikkatsizlik sonucu elini makineye kaptırdı. Sağ elinin 4 parmağı kopan işçi, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçi, yapılan tedavinin ardından parmakları dikilmek üzere Ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İBRAHİM USLU